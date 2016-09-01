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Spor

Fenerbahçe yöneticisi istifa etti

İsfendiyar Zülfikari, istifasını yazılı açıklama ile duyurdu

01 Eylül 2016 21:10

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı İsfendiyar Zülfikari, görevinden istifa etti. Zülfikari, istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. 

Zülfikari, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2012 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulunda Asbaşkan olarak hizmet vermekteydim. Bu süre içinde gönülden bağlı olduğum Kulübümüzü Avrupa Standartlarında başarılara ulaştırmayı hedefleyen bir yönetim gayreti içinde bulundum, maddi ve manevi fedakarlıklardan kaçınmadım. Ancak son dönemlerde yönetimsel görüş ayrılıklarım nedeniyle kulübüme yeterince katma değer sağlayamamanın üzüntüsünü yaşadım. Bu nedenle Fenerbahçe Yönetim Kurulunda ve bağlı kuruluşlarındaki görevlerimden istifa ettiğimi Kamuoyuna ve yüce Fenerbahçe taraftarına saygıyla duyururum.

Doğaldır ki, bundan sonrada bu büyük camianın her daim hizmetkarı olacak, bir kongre üyesi ve Şerefli Fenerbahçe taraftan olarak üzerime düşen her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğim.”

 

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