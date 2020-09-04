Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den 'Max Kruse' açıklaması: Ortega da problemli ayrıldı, 11 milyon dolara mahkûm oldu

Fenerbahçe, Max Kruse için 18 milyon Euro tazminat talep ederken, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, "Kulüp tarihinde benzer bir konu oldu. Konu tam olarak aynı değil ama Ariel Ortega, Türkiye'de mutsuz olduğu için ülkesine geri dönmek istedi. Kulüp 11 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm oldu" diye konuştu.

Bild'de yer alan habere göre; Max Kruse, Fenerbahçe'nin tazminat talebine yönelik olarak, "Ben kariyerim boyunca sözleşmemi ihlal eden kişi olmadım. Fenerbahçe, sözleşmeye bağlı kalsaydı sözleşmemi iptal etmezdim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise transfermarkt'a yaptığı açıklamada, "Max Kruse ile aramızdaki problemi artık FIFA çözecek. Biz kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağız. Max Kruse, sözleşmeyi ihlal ederek gitti ve bize karşı FIFA'da 7.5 milyon Euro'luk dava açtı. Biz de FIFA'ya kendi argümanlarımızı sunarak karşı dava açtık. Biz de Max Kruse'yi suçladık." ifadelerini kullandı.

Alper Pirşen, "Kulüp tarihimizde benzer bir konu oldu. Konu tam olarak aynı değil ama Ariel Ortega, Türkiye'de mutsuz olduğu için ülkesine geri dönmek istedi. Kulübümüzü, problemli bir şekilde bıraktı ve karşılığında 11 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bild, Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye 18 milyon euroluk bir tazminat davası açtığı bilgisini verdi.