Fenerbahçe yine kritik puan kaybı yaşadı; Daum bir kez daha İstanbul'u paylaştı

Fenerbahçe zirve yarışında olduğu ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de Antalyaspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldıktan sonra bir kez daha İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Sarı Kanarya'nın kritik maçta Antalyaspor'un kapalı savunmasını açmakta zorlanmasından sonra birçok tarafta yine eleştiri oklarını teknik direktör Erol Bulut'a çevirdi. Daum ise maçtan sonra Instagram'a storysine İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafını koyarak, "İyi geceler" yazdı ve Türk bayrağı koydu.

Daum, Fenerbahçe'de son haftalarda kritik puan kayıpları yaşanırken Türkiye'de çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyordu. Bu birçok kişi tarafından "Daum'un gözü Erol Bulut'un koltuğunda" şeklinde yorumlanmıştı.

Daum, Fenerbahçe'yi iki ayrı dönemde yönetmiş ve iki. şampiyonluk yaşamıştı.