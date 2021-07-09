Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı

PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.

Fenerbahçe Kulübü, PUMA ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Koç yeni sezon formalarından da söz ederken asıl sürprizin bir sonraki sezon kullanılacak formalar olduğunu vurguladı.

Artık formalarda yıldız yok

"Artık formalarımızda yıldız kullanmayacağız. Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz."

"Olacak iş değil, çok rahatsız olduk"

"Bu sezon formalar sızdı. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Önümüzdeki yıllarda belki de Avrupa'daki gibi yeni sezon formalarını önceki sezonun son maçında giyip tanıtmakta fayda var. Bu tür şeyler bizim ülkemizde gizli yapılamıyor. Formalarımızdan çok mutluyuz. Asıl gelecek sezon daha farklı formalar bizi bekliyor. Umarım formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı olmasını, yanında birçok kupa getirmesini temenni ediyorum"

Fenerbahçe yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar?

Başkan Ali Koç açıklamasında, "Fiyatları belirlemede bizim özgürlüğümüz var. Daha önce fiyat belirlemeyi global firma yapıyordu. Bu sene forma fiyatı 319 TL. Buradaki en önemli şey sattıklarımızın ödeme takvimleri. Bir öncekine göre bu formadan kazancımız yaklaşık 5 katı olacak" dedi.

Ali Koç duyurdu: Forma dizayn süreci nasıl işliyor?

"Dizayn süreci enteresan bir süreç. Genelde PUMA dizayn ekibini bir hafta, iki haftalığına gönderiyor. Stadı geziyorlar, Kadıköy'ü geziyorlar ve her şeyi gözlemliyorlar. İç saha, dış saha ve üçüncü forma için örnekler getiriyorlar. Biz üstünde ufak tefek değişiklikler istiyoruz. Gidip tekrar çalışıyorlar ve son noktaya geliyor. Biz bir semt takımıyız ve bunu içselleştirmek çok önemli. Taraftarlar nelere kızıyor, neleri seviyor. Bunları ve tüm ilkeleri gözlemleyip anlıyorlar, buna göre dizayn oluşturuyorlar"

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon iç saha ve dış saha formaları: