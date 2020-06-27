Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında moral arıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bu sezon için umutları azalan ve gelecek sezonun takımını kurmaya başlayan Fenerbahçe, bu akşam küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.</p>\n<p>Ali Şansalan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesi bu akşam 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.</p>\n<p>Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi bir eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.</p>\n<div id="printable" class="detail-content" data-url="https://skor.sozcu.com.tr/2020/06/27/fenerbahce-yeni-malatyaspor-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-fenerbahce-moral-ariyor-1501196/" data-name="Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe moral arıyor…">\n<div class="content-hb">\n<div class="news-body">\n<div class="content-element">\n<p>Fenerbahçe'nin hücumdaki ikilisi Vedat Muriç ve Garry Rodrigues, sarı kart sınırında bulunuyor. Golcü ikili bu maçta kart görmesi durumunda haftaya oynanacak maçta forma giyemeyecek.</p>\n</div>\n<div class="onesignal-customlink-container"> </div>\n</div>\n</div>\n<div class="outof-news-body"> </div>\n</div>\n<div class="sidebar">\n<div class="puan-durumu"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>