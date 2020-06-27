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Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında moral arıyor

Karşılaşma bu akşam saat 18.30'da başlayacak

27 Haziran 2020 10:17

Bu sezon için umutları azalan ve gelecek sezonun takımını kurmaya başlayan Fenerbahçe, bu akşam küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Şansalan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesi bu akşam 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi bir eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin hücumdaki ikilisi Vedat Muriç ve Garry Rodrigues, sarı kart sınırında bulunuyor. Golcü ikili bu maçta kart görmesi durumunda haftaya oynanacak maçta forma giyemeyecek.

 
 
 

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