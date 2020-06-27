Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında moral arıyor

Bu sezon için umutları azalan ve gelecek sezonun takımını kurmaya başlayan Fenerbahçe, bu akşam küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Şansalan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesi bu akşam 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi bir eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.