Fenerbahçe'ye Sosa ve İrfan Can'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sosa ve İrfan Can Kahveci bugüngü antrenmana katıldı.

Fenerbahçe , Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.