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Spor

Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi

19 Şubat 2021 08:39

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlıklardan kurtulamamıştı. Perotti’nin babası Hugo Perotti, Arjantin’de Ole’ye konuşarak oğlunun son durumunu açıkladı.

Perotti’nin Fenerbahçe’nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu anımsatan Hugo Perotti, “Perotti’nin, Roma’dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok.

Şu anda iyileşme aşamasında. Diego’nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. Fenerbahçe’de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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