Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Miha Zajc'tan müjdeli haber geldi. Genoa'da teknik direktör Davide Ballardini, Slovenyalı futbolcuya 21. kez ilk 11'de şans vererek otomatik olarak satın alma opsiyonunu devreye sokmuş oldu. Sarı lacivertliler bu transferden 3.5 milyon Euro kazanacak.

Zajc, Genoa ile bu zamana kadar 30 maçta görev aldı. Bu maçların 21'i ilk 11'de geri kalanı ise sonradan oyuna dahil olarak gerçekleşti.

Slovenyalı futbolcu, Sassuolo maçı öncesinde çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol 3 asistlik performansla oynadı.