Fenerbahçe'ye kötü haber: Santa Clara kulübünden, Hidemasa Morita transferi için resmi açıklama

Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita için yaptığı görüşmeler çıkmaza girdi. Santa Clara kulübü, oyuncuya Fenerbahçe tarafından yapılan 5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Hidemasa Morita’nın Fenerbahçe’ye transferinde bonservis ve bir kaç detay konusunda problem çıktı.

Fenerbahçe, Japon orta saha için masada olduğu Portekiz'in Santa Clara takımıyla anlaşma sağlayamadı.

İki kulüp arasındaki görüşmeler şu an için askıya alındı.

Orta sahanın merkezinde görev alan Morita, kariyerinde iki Japonya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu 9 kez Japonya Milli Takımı'nda forma giydi.

Santa Clara'dan resmi açıklama

Santa Clara kulübü transferin tıkanmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Portekiz ekibinin açıklamasında, mali şartlarda anlaşmaya varılamadığı için transferin gerçekleşmediği yer aldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp olarak yaptığımız dikkatli analizden sonra, Santa Clara'nın çıkarlarını karşılamadığı ve yapılan teklifin, söz konusu oyuncunun gerçek piyasa değerine denk gelmediği anlaşılmış ve reddedilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Morita'nın satışı, sözleşmesinde yer alan 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında gerçekleşmesi kararı alınmış ve bu miktarın, oyuncunun değerini adil olarak karşıladığı hükmüne varılmıştır."