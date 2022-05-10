Fenerbahçe'ye Kim Min Jae'den kötü haber

Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin ülkesinde ameliyat edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe , Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı Lacivertliler, başarılı stoperin ülkesinde ameliyat edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."