Fenerbahçe'ye iki formadan 2 milyon lira gelir

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın geçen sezonun son maçında giydikleri formalarını açık artırmada sattı. Sarı lacivertli kulüp, söz konusu açık artırmalardan 2.214.264 TL gelir elde etti.

Fenerbahçe Kulübü, daha önce başlattığı ‘açık artırma ile forma’ projesinde ilk satış gerçekleşti.

Sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu’nun son maçında giydiği forma ile Ömer Faruk Beyaz’ın aynı mücadelede terlettiği formayı ve deneyimli futbolcunun oyundan çıkarken genç meslektaşına devrettiği kaptanlık pazubandıyla birlikte satışa çıkarmıştı.

İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz’ın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’a karşı oynadıkları maç formaları 2 milyon 112 bin 357 TL’ye satıldı.

Ömer Faruk’un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL’ye alıcı buldu.