Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan'ın sözleşme detayı belli oldu

Ozan Tufan, yeniden Fenerbahçe forması giyecek. Milli futbolcu, İngiltere'den Türkiye'ye geldi.

26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine takıma döndü.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ozan Tufan'ın sözleşme detayı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar Watford'a kiralamıştı. Sözleşmeye göre İngiliz ekibi Premier Lig'den küme düşmezse Ozan Tufan'ın bonservisini zorunlu olarak alacak. Aksi halde gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyecek.

Watford 2 puan farkla tehlike bölgesinin içinde bulunuyor.