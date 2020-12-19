Fenerbahçe’ye bir çelme de Gaziantep FK’dan!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın golleri ise Vetrih, Maxim (P) Kenan ve Pelkas'tan geldi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 10. dakikada Vetrih'in golüyle 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'de Pelkas 24. dakikada Nazım'ın ortasında skoru eşitledi. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde penaltı kazanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe'de 59. dakikada Cisse'nin kafa vuruşu direkten dönerken 63. dakikada Pelkas'ın golü ise VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Gaziantep FK'da Kenan Özer 90+5'te farkı 2'ye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Gaziantep FK sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe ise üst üste ikinci mağlubiyetini alarak haftayı 23 puanla kapattı. Öte yandan Fenerbahçe son 6 lig maçında 4 yenilgi yaşadı ve sadece 6 puan toplayabildi.