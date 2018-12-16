Fenerbahçe, Yanal ile çıkış arıyor 

Yanal, doğum gününde ilk maçına çıkıyor

Tek hedef galibiyet

Sarı-lacivertliler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor

Sakatların dönmesi teknik heyeti rahatlattı, Alper, Ayew ve Valbuena yarın forma giyebilecek

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasının son mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

TARAFTARLARDAN YANAL\'A ÖZEL PANKART

17 Aralık doğumlu olan Ersun Yanal, tekrardan görev aldığı Fenerbahçe\'de doğum gününde ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Fenerbahçeli taraftarlar takımın başında görmek için sabırsızlandığı Yanal için tribünlere özel pankartlar açacak.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Frey ve Şener Özbayraklı ile cezalı olan Jailson ve Soldado Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Alper Potuk, Ayew ve Valbuena ise teknik heyetin şans vermesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek.

Teknik direktör Ersun Yanal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çift ön liberolu ve tek forvetli 4-2-3-1 oyun sisteminden vazgeçmeyecek. Savunma bloğunun önünde Eljif Elmas ve Mehmet Topal ikilisine forma vermeyi planlayan Yanal\'ın ikilinin önünde ise Mehmet Ekici\'ye görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Benzia\'yı ise yedek soyunduracak. Sakatlıkları geçen Valbuena orta sahanın solunda, Ganalı oyuncu Ayew ise orta alanın sağında forma giyecek. Genç oyuncu Barış Alıcı da yedek kulübesine çekilecek. Cezalı Soldado ve sakat Frey\'in yokluğunda forvette Slimani takımı adına gol arayacak.

YANAL\'DAN CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULARA UYARI

Fenerbahçe\'de Hasan Ali Kaldırım, Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Benzia ve Slimani sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3\'er sarı kartı bulunan 6 futbolcunun Erzurumspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında takımı yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal ceza sınırında bulunan oyuncuları da uyardığı öğrenildi. Oyunculara kart görmemeleri konusunda çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Yanal, futbolcuları gereksiz yere hakeme itiraz etmemesi konusunda da uyardı.

FENERBAHÇE\'NİN ERZURUMSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11\'İ

Fenerbahçe\'nin Erzurumspor karşısında sahaya; Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani muhtemel 11\'iyle sahada olması bekleniyor.

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