Fenerbahçe voleybol tarihinin en pahalı transferini yapacak!

Fenerbahçe Opet, Nijerya Asıllı İtalyan kadın voleybolcu Paola Egonu'yu reklerine bağlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen İtalyan pasör çaprazına 4 yıl için 6 milyon euro önerildi. Bu transfer gerçekleşirse voleybol tarihinin 'en pahalı' imzası olacak.



Fenerbahçe, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Paola Egonu'ya kanca attı. Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildiği ileri sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etti. Egonu, Fenerbahçe'ye imza atarsa tarihin en pahalısı olacak.

22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.