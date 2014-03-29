Fenerbahçe'nin kadın ve erkek voleybol takımları Avrupa şampiyonu oldu

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kulvarında final oynayan Fenerbahçe Grundig Voleybol takımı, ilk maçta deplasmanda 3-2 yenildiği rakibini üstün bir oyunla 3-0 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Karşılaşmanın setleri 25-22, 25-19 ve 25-17 bitti. Fenerbhaçe Kadın Voleybol Takımı,CEV Kupası finalinin rövanşında Rusya'nın Uralochka ekibini İstanbul'da 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Finale böyle çıkmıştı?

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 16. Balkan Kupası’nı kazanarak CEV Challenge Kupası’na katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Grundig, elemelerin 1. turundan itibaren toplam 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgi alarak tarihinde ilk kez bir Avrupa mücadelesinde final oynama başarısını gösterdi.



Elemelerdeki 1. tur maçında Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Anorthosis Famagusta, 2. turda da Polonya’nın Politechnika takımlarını 3-0 ve 3-1’lik skorlarla geçerek ana tabloya yükselen Fenerbahçe Grundig, ana tablodaki ilk maçında Ukrayna’nın Lokomotiv Kharkiv takımına deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenilip İstanbul ’da 3-1 kazanarak set averajıyla bir üst tura çıktı.



8’li finallerde Finlandiya’nın Valepa Sastamala takımını İstanbul’da 3-0 yenen Fenerbahçe Grundig, deplasmanda 3-2 kaybettiyse de set averajıyla 4’lü finale yükseldi. Bu turda ise Belarus temsilcisi Stroitel Minsk karşısında 3-2 ve 3-0’lık galibiyetler alan Takımımız yarı finale çıktı.



Yarı finalde Fransa ’nın Nantes Reze Metropole takımıyla karşılaşan Fenerbahçemiz ilk maçı 3-1, ikinci maçı da 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalden de başarıyla ayrılan Fenerbahçe Grundig ilk kez Avrupa Kupası başarısını kazandı.

Kadın takımı da şampiyon

Fenerbhaçe Kadın Voleybol Takımı,CEV Kupası finalinin rövanşında Rusya'nın Uralochka ekibini İstanbul'da 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe kazandığı CEV Kupası şampiyonluğu ile aynı spor salonunda (Burhan Felek) saatler önce CEV Challange şampiyonu olan Fenerbahçe Grundig Erkek Voleybol takımından sonra sarı lacivertli camiaya aynı günde ikinci Avrupa kupası zaferini yaşattı.

Sarı Melekler'e Uralockha karşısında şampiyonluğu getiren maçın setleri 25-11, 28-26 ve 25-22 sona erdi.

Voleybol sahalarında görmeye hiç alışkın olmadığımız bir kalabalık ve müthiş bir coşku vardı bu gece…Erkeklerin zaferinden sonra ikinci mücadele Fenerbahçe ile Uralochka arasındaydı. Rus temsilcisine karşı ilk maçta alınan 3-2’lik galibiyet gelecek kupanın habercisiydi. Maça da fırtına gibi başladı sarı lacivertliler, Aneta, Kim ve Garay’ın etkili oyununa bir de Glass’ın mükemmel idaresi eklenince ilk set 25-11 gibi farklı bir skorla geldi. İkinci sette bu kez Rus temsilcisisinin yıldızı Kübalı Ruiz sarı lacivertlilere karşı dirense de Kim’in etkili servisleri ve Eda ve Bauer’in blokları ile maçı bırakmayan sarı lacivertliler bu seti de 28-26 kazandı. Karşılaşmanın son setinde yine heyecan vardı. Ruiz’in sert smaçlarına karşın Garay’ın ve Kim’in mükemmel oyunu ile sarı lacivertliler seti 25-22 maçı da 3-0 kazanarak Avrupa’da 5 saat içerisinde Fenerbahçe’ye 2. Kupasını kazandı…