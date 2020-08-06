Fenerbahçe, Vedat Muriç için Lazio'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Erol Bulut'u takımın başına getirerek yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'ye İtalyan ekibi Lazio'dan Vedat Muriç teklifi geldi. İtalyan ekibinin temsilcileri, Vedat Muriç için İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli yöneticilerle görüşme yapan temsilciler, Kosovalı futbolcu için 15 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

Kanarya, golcü futbolcu için yapılan teklifi az bularak reddetti. Sarı lacivertlilerin, Vedat Muriç için 20 milyon Euro'dan aşağıya gelen teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi. İtalyan ekibiyle görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Muriç'e bir İtalyan ekibinin daha talip olduğu bildirildi. Fiorentina'nın yöneticileri kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sarı lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirecek.