Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe ve Trabzonspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Trabzonspor ise Kasımpaşa maçındaki ‘saha olayları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce alınan kararlar şöyle: