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Spor

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'un ilk 11'i açıklandı

İSTANBUL / DHA Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 16

18 Aralık 2017 22:08

İSTANBUL / DHA

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor\'un ilk 11\'leri belli.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde saat 20.00\'de başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek.
İki takımın ilk 11\'i şöyle;
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Luis Ibanez, Ceyhun, Andre Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare.

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