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Spor

Fenerbahçe ve İBB'nin ilk 11'leri belli oıldu

İBB bu maçta rakibi karşısında galip gelirse, bir ilki başaracak

09 Aralık 2012 20:59

 

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda İBB’yi konuk ediyor. Hakem Süleyman Abay yönettiği mücadelenin ilk yarısı, 0 - 0'lık eşitlikle devam ediyor.
 
 

Ligde 11. karşılaşma

 
 
Fenerbahçe ve İBB ligde 11. Kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 10 maçta, taraflar birbirine büyük bir üstünlük kuramadı. Bu maçlarda sarı – lacivertliler 5 galibiyet alırken, 4 maçta ise rakibine mağlup oldu. Sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda, ev sahibi ekip 15 gol atarken, İBB 13 gol ile karşılık verdi.
 
 

İBB’nin Kadıköy’de galibiyeti yok

 
 
Kadıköy’de oynanan 5 lig maçının 4’ünü Fenerbahçe kazanırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. İBB bu maçta rakibi karşısında galip gelirse, bir ilki başaracak.
 
 

Fenerbahçe’de kart alarmı

 
 
Sarı – lacivertlilerde Mehmet Topal ve Meireles, kart sınırında bulundukları için bu mücadelede kart görmeleri durumunda, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
 
 

Stoch kadroda yok

 
 
Mönchengladbach maçında, oyunda alınmasına sert tepki gösteren Stoch, Aykut Kocaman tarafından kadroya alınmadı.
 
 

İBB’de eksikler var


 
Lacivert – turunculu ekipte eski bir Fenerbahçeli olan Can Arat cezası nedeniyle,  takımın gol ayaklarından Turgay Bahadır ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
 
 

İlk 11'ler

 
 
FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan Gönül, Hasan Ali, Yobo, Bekir İrtegün, Caner Erkin,  Mehmet Topal, Cristian, Meireles, Dirk Kuyt, Moussa Sow
 
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
 
İBB: Eduardo, Metin, Geraldes, Zayatte, Mahmut, Ekrem, Cihan, Gökhan Süzen, Zeki, Holmen, Webo
 
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz  
 
 
 

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