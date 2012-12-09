Fenerbahçe ve İBB'nin ilk 11'leri belli oıldu

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda İBB’yi konuk ediyor. Hakem Süleyman Abay yönettiği mücadelenin ilk yarısı, 0 - 0'lık eşitlikle devam ediyor.

Ligde 11. karşılaşma

Fenerbahçe ve İBB ligde 11. Kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 10 maçta, taraflar birbirine büyük bir üstünlük kuramadı. Bu maçlarda sarı – lacivertliler 5 galibiyet alırken, 4 maçta ise rakibine mağlup oldu. Sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda, ev sahibi ekip 15 gol atarken, İBB 13 gol ile karşılık verdi.

İBB’nin Kadıköy’de galibiyeti yok

Kadıköy’de oynanan 5 lig maçının 4’ünü Fenerbahçe kazanırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. İBB bu maçta rakibi karşısında galip gelirse, bir ilki başaracak.

Fenerbahçe’de kart alarmı

Sarı – lacivertlilerde Mehmet Topal ve Meireles, kart sınırında bulundukları için bu mücadelede kart görmeleri durumunda, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Stoch kadroda yok

Mönchengladbach maçında, oyunda alınmasına sert tepki gösteren Stoch, Aykut Kocaman tarafından kadroya alınmadı.

İBB’de eksikler var





Lacivert – turunculu ekipte eski bir Fenerbahçeli olan Can Arat cezası nedeniyle, takımın gol ayaklarından Turgay Bahadır ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.