Fenerbahçe ve Hasan Ali Kaldırım arasında anlaşma sağlandı

Adı Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım ve Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve 1+1 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

Milli Takım'da da forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken, henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia edilmişti.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Hasan Ali Kaldırım'da tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yönetimin, 2+1 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli sol beki 1+1 yıl üzerinden anlaşmaya ikna ettiği öne sürüldü.

Maaş olarak da yönetimin teklif ettiği 6.5 milyon TL'yi kabul ettiği bildirildi.