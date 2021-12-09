Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçlarına çıkıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçlarına çıkıyor. D Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler evinde Alman ekibi Frankfurt'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray ise deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda 23:00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. İki karşılaşma da Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da hedef grup birinciliği
Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.
Puan alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek
Galatasaray, rakibi karşısında bugün puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.
Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.
İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.
Cicaldau forma giyemeyecek
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.
Fatih Terim'in durumu bugün netleşecek
Galatasaray'da yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören teknik direktör Fatih Terim'in durumu bugün netleşecek.
Hastaneden dün akşam taburcu edilen tecrübeli teknik adamın, Lazio maçının kafilesinde yer alıp almayacağına sağlık heyetiyle yapılacak görüşmelerin ardından karar verilecek.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında bugün İtalya'nın Lazio ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 300. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.
"Kupa 2"de 90. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın bugün Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.
İki takım arasında 3. randevu
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Almanya takımlarıyla 13. maçını oynayacak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 238. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 237 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 347 gol gördü.
"Kupa 2"de 124. müsabakasına çıkacak
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124. maçını oynayacak.
Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 123 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 42 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 159 gole engel olamadı.
Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 24. maç
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 24. kez mücadele edecek.
Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 23 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 6'sında sahadan mağlup ayrıldı.
Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 27 gol gördü.