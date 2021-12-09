Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçlarına çıkıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçlarına çıkıyor. D Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler evinde Alman ekibi Frankfurt'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray ise deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda 23:00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. İki karşılaşma da Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da hedef grup birinciliği

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Puan alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek

Galatasaray, rakibi karşısında bugün puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

Cicaldau forma giyemeyecek

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

Fatih Terim'in durumu bugün netleşecek

Galatasaray'da yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören teknik direktör Fatih Terim'in durumu bugün netleşecek.

Hastaneden dün akşam taburcu edilen tecrübeli teknik adamın, Lazio maçının kafilesinde yer alıp almayacağına sağlık heyetiyle yapılacak görüşmelerin ardından karar verilecek.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında bugün İtalya'nın Lazio ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 300. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 90. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.

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