Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor.

Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

İşte gruplar...

A Grubu



Lyon

Rangers

Sparta Prag

Brondby

B Grubu

Monaco

PSV

Real Sociedad

Sturm Graz



C Grubu



Napoli

Leicester

Spartak Moskova

Legia Varşova

D Grubu



Olimpiacos

Frankfurt

Fenerbahçe

Antwerp

E Grubu



Lazio

Lokomotiv Moskova

Marsilya

Galatasaray

F Grubu



Braga

Kızılyıldız

Ludogorets

Midtjylland



G Grubu

Leverkusen

Celtic

Real Betis

Frencvaros

H Grubu



Dinamo Zagrep

Genk

West Ham United

Rapid Wien

Statüde değişiklik yapıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi gruplardan kalifiye olma konusunda statü değişikliğine gidildi. Getirilen yeni kurala göre, grup 1'incileri direkt olarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için play-off maçları oynayacak.



Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan Play-Off maçları, 17-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk karşılaşmalar 16 Eylül'de

UEFA Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları, 16 Eylül'de oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Grup mücadeleleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak maçlar ise sona erecek.

Final İspanya'da

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final mücadelesi, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan final mücadelesini kazanan takım, organizasyonun yeni şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.