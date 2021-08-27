Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor.
Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.
İşte gruplar...
A Grubu
Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby
B Grubu
Monaco
PSV
Real Sociedad
Sturm Graz
C Grubu
Napoli
Leicester
Spartak Moskova
Legia Varşova
D Grubu
Olimpiacos
Frankfurt
Fenerbahçe
Antwerp
E Grubu
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
Galatasaray
F Grubu
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland
G Grubu
Leverkusen
Celtic
Real Betis
Frencvaros
H Grubu
Dinamo Zagrep
Genk
West Ham United
Rapid Wien
Statüde değişiklik yapıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi gruplardan kalifiye olma konusunda statü değişikliğine gidildi. Getirilen yeni kurala göre, grup 1'incileri direkt olarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için play-off maçları oynayacak.
Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan Play-Off maçları, 17-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İlk karşılaşmalar 16 Eylül'de
UEFA Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları, 16 Eylül'de oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Grup mücadeleleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak maçlar ise sona erecek.
Final İspanya'da
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final mücadelesi, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan final mücadelesini kazanan takım, organizasyonun yeni şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.