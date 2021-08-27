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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, D Grubu'nda mücadele edecek

27 Ağustos 2021 13:28

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor.

Kura çekimi öncesi Fenerbahçe 3., Galatasaray 4. torbada yer alıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

İşte gruplar...

A Grubu

Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby

B Grubu

Monaco
PSV
Real Sociedad
Sturm Graz

C Grubu

Napoli
Leicester
Spartak Moskova
Legia Varşova

D Grubu

Olimpiacos
Frankfurt
Fenerbahçe
Antwerp

E Grubu

Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
Galatasaray

F Grubu

Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland

G Grubu

Leverkusen
Celtic
Real Betis
Frencvaros

H Grubu

Dinamo Zagrep
Genk
West Ham United
Rapid Wien

Statüde değişiklik yapıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi gruplardan kalifiye olma konusunda statü değişikliğine gidildi. Getirilen yeni kurala göre, grup 1'incileri direkt olarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için play-off maçları oynayacak.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan Play-Off maçları, 17-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk karşılaşmalar 16 Eylül'de

UEFA Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları, 16 Eylül'de oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Grup mücadeleleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak maçlar ise sona erecek.

Final İspanya'da

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final mücadelesi, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan final mücadelesini kazanan takım, organizasyonun yeni şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.

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