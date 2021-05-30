Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Medhi Benatia yarışı

Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin Katar ekibi Al Duhail ile sözleşmesi sona eren eski Juventus ve Bayern Münih'li Medhi Benatia için harekete geçeceği iddia edildi.

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray ve Fenerbahçe , transferde bir dünya yıldızının peşinde. İki ezeli rakibinde Fas asıllı Fransız futbolcu Medhi Benatia ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, son olarak Katar ekibi Al Duhail'de forma giyen Benatia için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Schira konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Medhi Benatia, Al Duhail'den ayrıldı. Juventus'un ve Bayern Münih'in eski stoperi ile Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.