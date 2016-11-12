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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray için derbi zamanı

Spor Toto Basketbol Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ve Galatasaray Odebank 13 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek

12 Kasım 2016 13:54

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe derbi maçta Galatasaray Odeabank'ı ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da yarın saat 19.00'da oynanacak derbi maç LigTv 3'ten canlı yayınlanacak.

Sezona yenilgiyle başlayan ancak daha sonra oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini derbide de sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe gibi 4 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Galatasaray Odeabank'ta son iki maçında olduğu gibi yine sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

 

Galatasaray moralli, Fenerbahçe moralsiz

 

THY Euroleague'de mücadele eden iki takım dün bu organizasyonda zorlu maçlara çıktı.

Galatasaray Odeabank, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 89-87 yenerek THY Avrupa Ligi'nde 6. maçında ilk galibiyetini aldı ve derbi öncesi moral kazandı.

Fenerbahçe ise İspanya deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler Baskonia'ya 34 sayı farkla 86-52 yenildi ve 48 saat geçmeden çıkacağı derbi öncesi moral kaybetti.

 

Bu sezonki ikinci randevu

 

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank bu sezon birbirlerine 2. kez rakip olacaklar.

THY Euroleague'de 28 Ekim'de Abdi İpekçsi Spor Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 sayı farkla 103-87 mağlup etmişti.

 

Galatasaray taraftarı olmayacak

 

Basketbolda deplasmana taraftar götürme yasağı devam ediyor.

Futbolda bu yasak kalkmasına rağmen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynanacak salon sporlarındaki maçlara deplasman takımı taraftar götüremeyecek.

Bu nedenle Galatasaraylı taraftarlar Ülker Sports Arena'da takımlarını destekleyemeyecek.

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