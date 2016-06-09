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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu Agger'den iki ezeli rakibi üzecek karar

"Üzücü ama bırakmak en doğru karar. Kariyerimle gurur duyuyorum"

09 Haziran 2016 16:00

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın peşinde olduğu Danimarkalı stoper Daniel Agger iki ezeli rakibi üzecek bir karar aldı ve futbolu bıraktığını açıkladı. 

Daniel Agger resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün kadar oynadığı Brondby, Liverpool ve Danimarka Milli Takımı formalarının fotoğraflarını paylaşıp, kariyeriyle gurur duyduğunu belirterek, "Herkese desteği için teşekkürler, Gerçekten müthiş bir tecrübeydi. Üzücü ama bırakmak en doğru karar. Kariyerimle gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. 

Danimarka’da sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli stoper, kulübü Brondby ile yollarını ayırmış ve “Ailemle tatil yapıp, geleceğimle ilgili kararı sonra vereceğim” demişti.

Beşiktaş'ın da nabız yokladığı Agger’e Fenerbahçe Yönetimi 2+1 yıllık bir teklif sunmuştu. Danimarka basınındaki haberlerde ise 31 yaşındaki oyuncunun ya Sarı-Lacivertliler’in teklifini kabul edeceği, ya da bundan sonra ailesiyle daha fazla vakit geçirmek adına futbolculuk kariyerine nokta koyacağı yazılmıştı. 

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Daniel AggerFenerbahçeBeşiktaşDanimarkaBrondbySporTransfer
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