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Spor

Fenerbahçe ve Alanyaspor arasında dev takas!

03 Ağustos 2020 09:23

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut’un ısrarla takımda görmek istediği Bakasetas ve Caulker için Fenerbahçe, üç oyunculu bir takas teklifi yaptı. 

Teknik Direktör Erol Bulut, Alanya'dan öğrencileri Bakasetas ile Caulker'ın transferinde ısrarcı. Sarı-lacivertli yönetim de bu nedenle tüm şartları zorluyor. Alanyaspor'un istediği bonservis rakamlarını ödemeyecek olan Fenerbahçe, iki futbolcu için Zanka, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'i önerdi. 

Alanya, takası kabul etti ama bir miktar da para istiyor. Başkan Ali Koç'un bayram tatili sonrası Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bizzat görüşmesi bekleniyor.

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