Fenerbahçe-Vardar maçının ardından

Fenerbahçe\'nin Vardar\'a 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi\'ne veda ettiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu\'nda bisın toplantısı düzenledi.

Şahsı ve takım adına büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirten Kocaman, \"Sportif anlamda olduğu bu işi yapanların arzusu kazanmak üzerine. Turu kaybettik. Bunun ciddi bir üzüntüsü var üzerimizde. Göreve gelmeden önce vurguladığım en önemli konu, Fenerbahçe tribünlerinden ayrılan taraftarları, yeniden yanımıza çekmekti. En büyük üzüntüm bu. Golü attığımız dakikaya kadar takıma büyük destek verdiler ancak biz işimizi yapamadık. Temel olarak en büyük üzüntüm burada\" diye konuştu.

\"SORU KABUL ETMEYECEĞİM\"

Attıkları gole kadar doğru oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, \"Maç öncesinde oyuncularıma söylediğim, önceki maçın skoru ve benzerleri bir araya getirildiğinde, hızlı oyunculardan kurulu bir takım karşısında saha yerleşimini bozmamaktı. Attığımız gole kadar doğru şekilde oynadık, saha içinde doğru pozisyonda durduk. Golden sonraki, turu geçme arzusu sahadaki dağılımı artırdı. Bundan sonra hiç istemediğimiz şey oldu. Gol için çok fazla konuşmaya gerek yok. Anlatacak hiç bir şeyim yok, soru kabul etmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar\" diyerek sözlerini noktaladı.

CEDOMİR JANEVSKİ: \"BU ZAFER ÇOK ÖNEMLİ\"

Fenerbahçe\'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan Vardar\'ın teknik direktörü Cedomir Janevski, maç sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı.

Fenerbahçe\'nin kendilerini çok iyi ağırladığının altını çizen Janevski, \"Bizi burada çok iyi ağırladılar. Teşekkür ederim. Kendi futbolcularıma da çok teşekkür ederim bugün çok iyi oynadılar ve bu zaferi kazandılar. Hem ilk maçta hem bu maçta kazandılar ve bu Makedon futbolu için tarihi bir gündür. Vardar ilk kez UEFA\'nın başka bir turunda ilerleyecek. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve bu maçı kazandığımız için çok mutluyum. Biz şansla kazanmadık, taktik ve stratejiyle kazandık. Tekrar söylüyorum bizim için bu zafer çok önemlidir. Sadece çalışmakla başarıya ulaşabiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum çünkü büyük bir yatırım yapıyor. Bugün bunun karşılığını aldık. Çok çaba sarf ettik ve bugün başardık. Bugünkü sonuç ümit verici bir durumdu\" diye konuştu.

\"PRİM KONUSUYLA BEN İLGİLENMİYORUM\"

Vardarlı oyuncuların primleri ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Janevski, \"Ben prim konusunu bilmiyorum. Maddi durumları ben bilmem. Biz bir prim düşündük. Böyle maçlar parayla kazanılmamalıdır. Biz bugün tarih yazdık. Her şey para değildir, bizim için önemli olan bu tarihi olgudur\" dedi.

\"BU SADECE BENİM DEĞİL, FUTBOLCULARIN DA BAŞARISI\"

Bu kulüpte daha önce oynadığının altını çizen Janevski, \"Ben bu kulüpte daha önce oynadım. Sonra Belçika\'ya gittim ve orada yaşadım. Vardar\'ı da her zaman takip ediyordum. Bugünkü başarı sadece benim değil, futbolcuların başarısıdır. Ben 10 gündür buradayım ve bu benden önceki teknik direktörlerin de başarısıdır. Ben 10 günde ne yapabilirdim ki? Fenerbahçe\'yi de çok iyi takip ediyordum. Valbuena\'yı, Van Persie\'yi herkes bilir. Dirar\'la daha önce çalıştım. Ama biz bugün Fenerbahçe\'nin oyununu tamamen çözdük. Fenerbahçe\'nin oyunu, 2 ya da 3 futbolcuya bağımlı. Topla oynamalarını istedik ama bizim bölgemizden her zaman uzaklaştırdık. Böyle olunca savunmada zayıf olacaklarını biliyorduk. Üsküp\'te de aynısı oldu. Üstüp\'te 2 gol attık ama bugün daha fazla şansımız vardı. 2 kez direkten döndü, Fenerbahçe kalecisi kurtardı. Fenerbahçe gibi büyük bir rakibiniz varsa güçlü bir stratejiniz olması lazım. Bugün bu doğrultuda oynadık\" açıklamasında bulundu.

\"FENERBAHÇE\'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK\"

Fenerbahçe\'yi iyi analiz ettiklerini belirten Janevski, \"Biz Fenerbahçe\'nin nasıl oynayacağını biliyorduk. Hep yatay oynuyorlar. Kimse dikey oynamıyor. Robin van Persie\'yi oynatmak istiyorlardı. İşi şansa bağlamamalıydık. Vardar\'ı da küçümsememek gerekiyordu. Fenerbahçe\'nin problemlerini iyi biliyorduk. Isla ve İsmail çok ileriye çıkıyorlar. Bizim sağ kanat ve sol kanatlarımız ne yapması gerektiğini biliyordu. Savunma oyuncularının arkasına sarkmamız gerekiyordu ve goller bu şekilde attık\" diyerek basın toplantısını tamamladı.

