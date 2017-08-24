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Yaşam

Fenerbahçe-Vardar maçı nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Vardar ile karşı karşıya gelecek

24 Ağustos 2017 20:18

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bugün oynanacak Fenerbahçe-Vardar UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı dolayısıyla Kadıköy'de bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

NTV'nin aktardığı haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30'da başlayacak maç sebebiyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Recep Peker Caddesi, Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım ile Kördere Sokak ulaşıma kapalı olacak.

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