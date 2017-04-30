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Spor

Fenerbahçe, uzatmada kazandı

Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor'u konuk etti

30 Nisan 2017 23:36

Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı son anlarda bulduğu golle kazandı. Galibiyeti getiren golü, 90+2'nci dakikada Moussa Sow attı.

Spor Toto Süper Lig 28’nci hafta maçında, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçın 3’üncü dakikasında Sarı lacivertliler, Moussa Sow golü ile öne geçti.

Çaykur Rizesporlu Oğuz Han Aynaoğlu, 14’üncü dakikada kaydettiği golle skora denge getirdi.

Maçın 90+2’nci dakikasında, bir kez daha ağları Moussa Sow, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi: 2-1

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 56’ya çıkarırken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

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