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Basketbol

Fenerbahçe üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atacak

Kulüp taraftarlarını Bağdat Caddesi'ne davet etti

22 Mayıs 2017 15:11

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon bitiren Fenerbahçe, zaferinin coşkusunu bu akşam taraftarıyla yaşayacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Ataşehir'de Ülker Sport Arena'dan üstü açık otobüse binecek sarı-lacivertli takım, buradan Bağdat Caddesi'ne gidecek.

Taraftarların Bağdat Caddesi'ne davet edildiği açıklamada, "Oyuncularımız üstü açık takım otobüsü ile saat 19.00'da Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne geçerek Avrupa şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla kutlayacak." denildi.

 

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