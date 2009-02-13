Fenerbahçe Üniversitesi kuruluyor

Fenerbahçe Kulübü’nün üniversite kurma projesi için girişimler sürüyor. Hazırlık çalışmaları doğrultusunda öncelikle Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nı kuran sarı-lacivertli kulüp, kuruluş için her türlü yardıma hazır olduğunu vaat eden kongre ve yüksek divan kurulu üyesi Lütfü Tomuş’a da hazırlık çalışmaları için görev verdi.



Kuruluş çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırlamak için başkan Aziz Yıldırım’ın yetki verdiği Tomuş, raporunu Aziz Yıldırım’a sundu. Geçtiğimiz günlerde kulüp binasına davet edilerek çalışmalar ilgili değerlendirme toplantısına katılan Tomuş’un, izlenmesi gereken yol konusundaki fikirlerini, kulüp genel sekreteri Vedat Olcay’ın yönetim kuruluna sunacağı öğrenildi.



İşbirliği projesi



Lütfü Tomuş, inceleme ve araştırmaları sonucunda hazırladığı fizibilite raporunda kurulacak olan Fenerbahçe Üniversitesi’nin Spor Bilimleri Fakültesi ile faaliyete başlamasının yerinde bir karar olacağı önerisinde bulundu.



Fakültenin, alanında iddialı olması için Uluslararası Köln Spor Üniversitesi ile işbirliği olasılıkları konusunda yetkililerle ön görüşmeler yapan Tomuş’un, Alman eğitim kurumunun yetkilileriyle önümüzdeki günlerde kapsamlı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.



Fenerbahçe Kulübü’ne başkan adayı olduğu 19-20 Şubat 2000 tarihindeki genel kurulda projeleri arasında Fenerbahçe Üniversitesi’ni kurmak olduğunu da açıklayan Lütfü Tomuş, tarafsız üyelerden gerekli ilgiyi göremediği için seçimden bir gün önce adaylıktan çekilmişti.



