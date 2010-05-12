Fenerbahçe Üniversitesi için ilk adıma atıldı

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Raporda, Kayışdağı Mahallesi’nde 49 bin 91 metrekarelik taşınmazın Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 1993 yılında 20 yıl süreyle Fenerbahçe Spor Kulübü lehine irtifak hakkı bulunduğu belirtildi.



Fenerbahçe Spor Kulübünün, söz konusu araziye özel üniversite kurmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinden, plan değişikliği talebinde bulunduğu belirtilen rapora göre, şu anda park ve spor alanı olarak kullanılan arazinin bir bölümü yeşil alan olarak ayrılacak.



Raporda, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, arazinin özel eğitim tesisi, yeşil alan ve yol alanına alınarak, özel anaokulu, özel ilköğretim-ortaöğretim, özel kolej, spor akademisi tesisleri ve özel üniversite yapılması için görüş verdi.



Büyükşehir Belediye Meclisi, tartışmaların ardından oy çokluğu ile araziyi özel eğitim tesisi, yeşil alan ve yol alanına aldı.



Yapılan plan tadilatı sonrası, Fenerbahçe Kulübünün istediği 200 bin metrekare inşaat alanı, yer üstünde 50, yer altında yaklaşık 100 bin metrekare olmak üzere toplam 150 bin metrekareye indi. Yapılara da 5 kat sınırlaması getirildi. (Milliyet)