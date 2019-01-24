Ümraniyespor, kupada Fenerbahçe'yi eledi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçı 1-0 Ümraniyespor üstünlüğüyle sona eren maçın rövanşında Fenerbahçe, kırmızı-beyazlılara sahasında da 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan taraf Fenerbahçe olurken, her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarının 64. dakikasında Fenerbahçe, Martin Skrtel'in kırmızı kart görmesiyle ilk maçta olduğu gibi bu maçı da 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda tur atlamak için gole ihtiyacı olan Fenerbahçe bütün riskleri aldı ancak golü de kalesinde gördü. Ümraniyespor 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve tur için iyice rahatladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ümraniyespor adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.