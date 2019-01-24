Fenerbahçe, Ümraniyespor'a yine yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi

Reuters İslam Slimani

Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'a yine aynı skorla mağlup olarak elendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti ve turu getiren gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor bu skorla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'de 68. dakikada Martin Skrtel kırmızı kart gördü. Sarı Lacivertliler bu nedenle Kadıköy'deki maçın son 22 dakikasını ve uzatma dakikalarını 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe bu sonuçla 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda alt ligden bir takıma elenmiş oldu. Sarı Lacivertiler 2013 yılında Fethiyespor'a elendiğinde takımın başında yine Ersun Yanal vardı.

Ümraniyespor karşılaşmasında Fenerbahçe taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Sarı Lacivertliler geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle ceza almıştı.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses ise karşılaşmayı Protokol Tribünü'nden takip etti.

Ersun Yanal'la 6 resmi maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrası basın toplantısında gazetecilerden soru almadı.

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Yanal, "Bazen bu süprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" dedi.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik direktör olan Yanal, göreve geldikten sonra takımla 6 resmi maça çıktı.

Yanal'ın yönetiminde Fenerbahçe bu maçların sadece birini kazanabildi. Üçünde berabere kalırken, ikisinde de sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin, Yanal yönetimindeki 6 resmi maçta aldığı sonuçlar şöyle: