Fenerbahçe Ülker’in şampiyonluk kupasını ne zaman alacağı belli oldu?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beko Basketbol Ligi'nde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Ülker'e, kupanın ve madalyaların, sarı-lacivertli kulübün isteği üzerine 2014-2015 sezonunun başında belirlenecek bir tarihte verileceğini bildirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TBF şampiyonluk kupasını kulübün isteği üzerine Fenerbahçe’ye yeni sezonda verecek.

TBF’den yapılan açıklamada,"TBF Yönetim Kurulu tarafından 2013-2014 sezonu Beko Basketbol Ligi şampiyonluğu tescil edilen Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kupası ve madalyaları, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tercihi üzerine sezon başında belirlenecek bir tarihte verilecektir" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Liv Hospital'ın play-off final serisinde 19 Haziran Perşembe günü oynanması gereken 7. ve son maça çıkmaması nedeniyle Ülker Sports Arena'da kupa töreni yapılamamış, TBF Yönetim Kurulu sarı-lacivertli takımın 2013-2014 sezonu şampiyonluğunu dün tescil etmişti.