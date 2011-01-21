Fenerbahçe Ülker'in muhteşem zaferi

T24 - NTV'den canlı yayınlanan THY Euroleague H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, zorlu Olympiakos deplasmanından 84-70'lık zaferle ayrılarak Top 16'ya galibiyetle başlamış oldu.



NTV'den canlı yayınlanan THY Euroleague H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi.



Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı temsilcimiz, son periyottaki muhteşem oyunuyla 84-70 yenerek Top 16'ya muhteşem bir başlangıç yaptı.



Temsilcimiz Fenerbahçe Ülker maça Ukic, Lavrinovic, Kaya, Kinsey ve Tomas ilk beşiyle başladı.



Dengeli başlayan maçın ilk periyodu 18-16 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarıda temsilcimiz Fenerbahçe Ülker'de Roko Ukic attığı 7 sayı ile en skorer isim oldu.



İkinci periyotta da taraflar birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. Fenerbahçe Ülker'in Marko Tomas ve Ukic ile bulduğu sayılara, Olympiakos Spanoulis ile karşılık verince taraflar devreye 33-33 eşitlikle girdi.



Çekişme, ikinci yarıda da devam etti. Teodosic'in asistleri ve Papaloukas'ın sayıları ile farkı az da olsa açan ev sahibi ekip, son periyoda 58-55 önde girdi.



Son çeyrekte temsilcimiz Fenerbahçe Ülker maça ağırlığını koydu. Ömer Onan'ın hem savunmada hem de hücumda yaptığı katkı ile farkı açan sarı-lacivertliler, Jasikevicius'un kritik 3'lük atışıyla rakibinin moralini iyice bozdu. Ev sahibi ekibin son dakikalardaki tam saha presi de farkı eritmeye yeterli olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, bu sezon Euroleague'nin favorilerinden Olympiakos'u Yunanistan'da 84-70'lık skorla dize getirmesini bildi.



Fenerbahçe Ülker'de Marko Tomas 19, Roko Ukic 17, Ömer Onan 14 sayı ile oynarken, Olympiakos'ta Spanoulis 14, Papaloukas 15 sayı ile oynadı.



Bu galibiyet ile temsilcimiz, Top 16 H Grubu'na müthiş bir galibiyetle başlamış oldu.





PİRE OLYMPİAKOS: 70 - FENERBAHÇE ÜLKER: 84



Salon: Pire Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Mitjana (İspanya) xxx, Jakub Zamojski (Polonya) xxx, Eddie Viator (Fransa) xxx

Pire Olympiakos: Spanulis xxxx 14, Burisis xxxx 7, Papanikolau xxx 4, Erceg xxx 10, Teontosic xx 7, Papalukas xxxx 15, Nesterovic xx 2, Keselj x, Mavrokefalidis x 4, Nielsen x 2, Halperin x 5, Pelekanos x

Fenerbahçe Ülker: Ukic xxxx 17, Ömer xxx 14, Lavrinovic xxx 4, Kaya xx, Kinsey xxx 3 ,Tomas xxxx 19, Preldzic xx 7, Savaş xxx 7, Jasikevicius xxx 5, Sean May xx 8

1. Periyot: 18-16

Devre: 33-33

3. Periyot: 58-55

5 Faulle çıkan: 27.32 Kaya (Fenerbahçe Ülker)







