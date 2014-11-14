T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Ülker'i Goudelock taşıdı: 86-93

Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague C Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda, Bayern Münih'i 93-86 mağlup etti

14 Kasım 2014 01:35

Almanya'nın Münih kentindeki Audi Dome'da oynanan maçın ilk çeyreğini üç sayı geride kapatan Sarı Lacivertliler, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçirdi. İlk yarıyı 50-44 önde kapattı.

Son çeyreğe de dokuz sayı avantajla girmeyi başaran Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı yedi sayı farkla kazanmayı başardı.

Sarı Lacivertli takımda Andrew Goudelock 34 sayı ile yıldızlaştı. Goudelock, 13'te 10 üç sayılık atış isabetiyle dikkat çekti.
Fenerbahçe, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise dördüncü yenilgisini aldı.

Grup maçlarına EA7 Emporio Armani'yi 77-74 ve PGE Turow Zgorzelec'i 91-76 yenerek başlayan Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos'a 91-73, Barcelona'ya ise 80-78 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

 

ETİKETLER

fenerbahçe ülkerbayern münihthy euroleagueandrew goudelock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24