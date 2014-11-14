Fenerbahçe Ülker'i Goudelock taşıdı: 86-93

Almanya'nın Münih kentindeki Audi Dome'da oynanan maçın ilk çeyreğini üç sayı geride kapatan Sarı Lacivertliler, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçirdi. İlk yarıyı 50-44 önde kapattı.



Son çeyreğe de dokuz sayı avantajla girmeyi başaran Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı yedi sayı farkla kazanmayı başardı.



Sarı Lacivertli takımda Andrew Goudelock 34 sayı ile yıldızlaştı. Goudelock, 13'te 10 üç sayılık atış isabetiyle dikkat çekti.

Fenerbahçe, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise dördüncü yenilgisini aldı.



Grup maçlarına EA7 Emporio Armani'yi 77-74 ve PGE Turow Zgorzelec'i 91-76 yenerek başlayan Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos'a 91-73, Barcelona'ya ise 80-78 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.