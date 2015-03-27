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Spor

Fenerbahçe Ülker, Unicaja Malaga karşısında zorlanmadı

Euroleague'de çeyrek finali daha önce garantileyen sarı lacivertliler, İspanyol temsilcisini 78-63 yendi

Fotoğraf: Ntvspor

27 Mart 2015 00:42

THY Euroleague F Grubu Top 16 maçında daha önce çeyrek finale garantileyen Fenerbahçe Ülker, Unicaja Malaga'yı geçerken zorlanmadı. Sarı Lacivertler, İspanyol temsilcisini 78-63 yendi, grup liderliği için önemli bir galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, üstüste 9. galibiyetini alırken; Andrew Goudelock 22, Nemanja Bjelica 15, Bogdan Bogdanovic 11 sayıyla takımın en skorer isimleri oldular. Daha önce çeyrek final şansı kalmayan grup sonuncusu Malaga'da çift haneli sayılara ulaşan tek isim, bench'ten gelen ve 14 sayıyla oynayan Ryan Toolson oldu.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Ülker, üst üste 9.,  toplamda 10. galibiyetini elde ederek liderliğini devam ettirdi. Ntvspor’da yer alan habere göre, İspanyol temsilcisi 10. kez yenilerek son sırada yer aldı.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda Unicaja Malaga çok iyi başladı. Fenerbahçe Ülker'e ilk 4 dakikada sayı şansı tanımayan İspanyol temsilcisi 9-2 önde geçti. Goudelock ve Semih Erden'in oyuna girmesiyle hücumda hareketlenen Fenerbahçe Ülker, bu oyuncuların basketleriyle 8. dakikada öne geçti: 11-10. İlk çeyreği, Unicaja Malaga 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Hickman'ın etkili oyunuyla sarı-lacivertliler 15. dakikayı 27-23 üstün bitirdi. Granger ile etkili olan rakibine hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertliler, Bogdanovic'in kendi sahasından attığı basketle soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Bjelica'nın basketleriyle 23. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: 44-33.

 Sarı-lacivertliler, Hickman, Bogdanovic ve Goudelock üçlüsüyle hücumda etkili olarak 29. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 61-43. Fenerbahçe Ülker final periyoduna 18 sayılık avantajla girdi: 63-45

Son çeyrekte Oğuz Savaş'la pota altından sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 34. dakikayı 66-52 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takım kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve sahadan 78-63 galip ayrıldı      

 

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