Fenerbahçe Ülker resmen şampiyon oldu

Türkiye Basketbol Federasyon'u, Galatasaray Liv Hospital'ı 20-0 hükmen yenik ve Fenerbahçe Ülker'i şampiyon ilan etti.



Federasyon ayrıca Galatasaray Liv Hospital'ı maça çıkmaması sebebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:



2013-14 BEKO Basketbol Ligi Play Off Final Serisi karşılaşma programı kapsamında 19 Haziran 2014 tarihinde Fenerbahçe Ülker Spor Salonunda oynanması gereken Fenerbahçe Ülker - Galatasaray Liv Hospital karşılaşmasına ait hakem raporunun Yarışma Yönergesi hükümleri kapsamında TBF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda;

a. Karşılaşmanın sonucunun Galatasaray Liv Hospital takımının 20-0 hükmen yenilgisi olarak tesciline,

b. Oynanan maçın 2013-2014 sezonu BEKO Basketbol Ligi Play Off Final serisi final maçı olması, sezon öncesi ilan edilen statüye göre yedi maç üzerinden oynanacak maçlarda seriyi dört galibiyetle bitirecek takımın şampiyon olacağı, bu müsabakadan önce oynanan altı maçta her iki takımın üçer galibiyet aldığı dikkate alınarak son maçı kazanan takım olarak Fenerbahçe Ülker takımının sezon şampiyonu olarak tesciline ve ilanına, kupa ve madalyaların en kısa sürede teslimine,

c. Karşılaşmaya çıkmayarak hükmen yenilmiş olan Galatasaray Liv Hospital takımının bu eylemiyle gerek maça çıkmaması nedeniyle sebep olduğu maddi, gerekse basketbolun tüm unsurlarına vermiş olduğu maddi ve manevi zararlardan dolayı, konuların içeriğine uygun olarak HUKUK ve DİSİPLİN KURULLARINA sevkine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile sunulur."