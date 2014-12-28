T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Ülker Nikos Zisis'le anlaştı

Fenerbahçe Ülker, Nikos Zisis için kulübü Unics Kazan'la anlaştı

28 Aralık 2014 09:55

THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'u hedefleyen Fenerbahçe Ülker, Yunan oyun kurucu Nikos Zisis'in transferi için, kulübü Unics Kazan'la anlaştı.

Fenerbahçe Ülker, Nikos Zisis için kulübü Unics Kazan'la anlaştı. Eurohoops'un haberine göre Fenerbahçe, Kazan'a 600 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek.
 
Zisis'in işlemleri pazartesi akşamına kadar yetiştirilerek THY Avrupa Ligi TOP 16'da oynaması sağlanacak.

31 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Yunan oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 sayı, 2.8 ribaund, 3.6 asist ortalamasıyla forma giymesine karşın takımının elenmesine engel olamamıştı.

ETİKETLER

Nikos Zisisfenerbahçe ülkerbasketboloyun kurucuUnics Kazan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24