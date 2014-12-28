Fenerbahçe Ülker Nikos Zisis'le anlaştı

THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'u hedefleyen Fenerbahçe Ülker, Yunan oyun kurucu Nikos Zisis'in transferi için, kulübü Unics Kazan'la anlaştı.

Fenerbahçe Ülker, Nikos Zisis için kulübü Unics Kazan'la anlaştı. Eurohoops'un haberine göre Fenerbahçe, Kazan'a 600 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek.



Zisis'in işlemleri pazartesi akşamına kadar yetiştirilerek THY Avrupa Ligi TOP 16'da oynaması sağlanacak.

31 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Yunan oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 sayı, 2.8 ribaund, 3.6 asist ortalamasıyla forma giymesine karşın takımının elenmesine engel olamamıştı.