Fenerbahçe Ülker iç sahada ilk kez güldü: 91-90

Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague'deki 6. maçında Laboral Kutxa Vitoria'yı konuk etti.

Ülker Sports Arena'daki maçın ilk çeyreğinde iki takım da hücumda oldukça yüzdeli şut kullandı. Konuk takım Laboral Kutxa, özellikle 3 sayılık atışlardaki başarısıyla Fenerbahçe karşısında periyodu 21-20 önde kapattı.

ntvspor.net'in haberine göre, ikinci periyotta savunma sertliğini artıran Sarı-lacivertliler, Andrew Goudelock'ın hücumda sahneye çıkmasıyla maçta öne geçti. Emir Preldzic'in organize ettiği hücumlarda rakibine zor anlar yaşatan Fenerbahçe, İspanyol ekibi karşısında ilk yarıyı 45-43 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine çok etkili başlayan temsilcimiz, Jan Vesely'nin de pota altındaki etkili oyunuyla farkı bir anda 63-48 ile 15 sayıya kadar çıkardı. Ancak Laboral'in 3 sayılık atışlardaki yüzdesi devam edince, son çeyreğe 71-65'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi.

Son çeyrekte inanılmaz bir mücadele yaşandı... İki takım da farkın açılmasına izi vermezken, son bir dakikaya Fenerbahçe Üllker'in 89-88'lik üstünlüğü ile girildi. 40 saniye kala Mike James'in serbest atışlarla bulduğu 2 sayıya, bitime 13 saniye Nemenja Bjelica ile cevap veren Fenerbahçe, 91-90 öne geçti.

Son 13 saniyedeki Laboral Kutxa hücumunu savunmayı başaran temsilcimiz, salondan 91-90'lık galibiyetle ayrılarak, THY Euroleague Top 16'daki ilk iç saha galibiyetini aldı. Fenerbahçe bu sonuçla F Grubu'nda 4 galibiyete ulaştı. İspanyol ekibiyse 2 galibiyette kaldı.