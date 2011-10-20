-Fenerbahçe Ülker evinde kaybetti İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Basketbolda THY Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Ülker, İspanya'nın Caja Laboral takımına 69-66 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Ukic'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçirirken, Gist ile bulduğu basketle 6. dakikayı 11-4 önde geçti. Caja Laboral, Seraphin ve San Emeterio'nun faul atışlarından bulduğu basketlerle ilk periyodun bitimine 2 dakika 56 saniye kala farkı 3 sayıya (13-8) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Kaya, Ömer, Oğuz ve Ukic'in basketleriyle ilk periyodu 20-12 önde kapadı. İkinci periyodun ilk 3 dakika 45 saniyesinde Fenerbahçe Ülker sayı üretemeyince, konuk ekip 8 sayılık farkı kapatarak, öne geçti. San Emeterio, Williams, Seraphin ve Teletovic ile 11-0'lik bir seri yakalayan Caja Laboral, 14. dakika içinde 23-20'lik skorla üstünlüğü ele geçirdi. İkinci periyotta ilk basketini Jerrells ile bulan Fenerbahçe Ülker, Gist'in sayılarıyla rakibin farkı açmasına izin vermedi ve periyodun bitimine 1 dakika 59 saniye kala Ömer'in faul atışlarından bulduğu basketlerle 32-30 öne geçti ve ilk yarıyı da 36-34 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodun başında Milko Bjelica ve Teletovic ile sayılar bulan Caja Laboral, Seraphin'in basketiyle 25. dakikada 44-43 öne geçti. Konuk ekip, sayı üretmekte zorlanan rakibi karşısında Seraphin, Prigioni ve Williams ile basketler bularak, son periyoda 5 sayı önde girdi: 53-48 Caja Laboral, 4. periyodun başında Teletovic ile bulduğu basketle farkı 7 sayıya (55-48) çıkardı. Ancak Jerrells ile arka arkaya 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Ülker, farkı kapattı ve Gist'in basketiyle 35. dakikada 58-57 öne geçti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında iyi hücum edemeyince Caja Laboral, bitime 1 dakika 19 saniye kala Teletovic'in 3 sayılık basketiyle 66-62'lik skorla üstünlüğü ele geçirdi. Oğuz'un basketiyle farkı 2 sayıya (66-64) indiren Fenerbahçe Ülker, bitime 28 saniye kala Sefolosha ile 2 faul atışından yararlanamadı. Konuk ekip, bitime 17 saniye kala Oleson'un faul atışlarından bulduğu basketlerle farkı 4 sayıya (68-64) çıkarırken, sarı-lacivertliler Ömer'in faul atışlarından bulduğu basketlerle bitime 14 saniye kala farkı yeniden 2 sayıya (68-66) indirdi ve hemen faul yaptı. Caja Laboral, Ribas ile faul atışlarından birini sayıya (69-66) çevirirken, Fenerbahçe Ülker hücumunda bitime 7 saniye kala Ömer'in kullandığı 3 sayılık atışta top çemberden çıkınca, İspanyol ekibi İstanbul deplasmanından 69-66 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Luigi Lamonica xx (İtalya), Milivoje Jovcic xx (Sırbistan), Ioannis Foufis xx (Yunanistan) Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 10, Ömer xxx 16, Preldzic x 2, Gist xx 10, Vidmar xx 6, Kaya x 2, Oğuz xx 5, Bogdanovic x, Sefolosha xx 7, Jerrells xx 8 Caja Laboral: Heurtel x, Oleson xx 4, Nemanja Bjelica x, Teletovic xxx 23, Milko Bjelica xxx 12, Prigioni xxx 5, Seraphin xxx 10, San Emeterio xx 6, Williams xx 6, Ribas xx 3 1. Periyot: 20-12 Devre: 36-34 3. Periyot: 48-53 5 faulle çıkan: 39.42 Oğuz (Fenerbahçe Ülker) -"Oynadığımız en kötü maçtı" Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Neven Spahija, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin maçın başından beri ne yapması gerektiğini bilerek oynadığını belirterek, ''Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Ülker'e geldiğimden beri oynadığımız en kötü Avrupa Ligi maçıydı. Bunun hiçbir bahanesi olamaz'' dedi. İkinci yarıda çok kolay sayılar yediklerini vurgulayan Spahija, şöyle devam etti: ''Kesinlikle kazanmayı hak etmedik. Serbest atışları atamadık. Bu şekilde oynamak iyi değil. Onların 14, bizim 5 asistimiz var. Bu takım oyununa yakışmayan istatistik. Bir antrenör olarak kimin benim takımım için oynadığını görüyorum. Tek tek baktığımızda hepsi iyi oyuncular, ama takım kimyası oluşmadığı için böyle kötü bir maç oldu. Çalışıp, daha iyi basketbol oynayacağımıza söz veriyorum.'' Neven Spahija, Fenerbahçeli taraftarlardan bundan sonraki maçlarda salonu doldurmalarını isterken, ''Maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Geçen sezon dolu salonlara oynuyorduk. Ama burada salonun yarısı bile dolu değildi. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Salonlar dolu olunca biz de daha iyi oynuyoruz. Taraftarımızdan gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Onlarsız basketbolun hiçbir anlamı yok'' diye konuştu. Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Thabo Sefolosha ise ilk maçında performansından memnun olmadığını belirterek, ''Kaybetmek çok kötü. Takım olarak hazır olmadığımızı gördük. Savunma açısından çok iyi değildik'' dedi. Caja Laboral Başantrenörü Dusko Ivanovic ise zor bir maç yaptıklarını, Fenerbahçe Ülker gibi takıma karşı böyle bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan 16 sayı atarken, Caja Laboral'da 23 sayıyla oynayan Mirza Teletovic maçın en skorer oyuncusu oldu.