Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Obradovic, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili, "Henüz resmi olarak söyleyemem ama başkan ve sponsorla konuştuklarımızdan sonra sanırım Fenerbahçe ile çok daha uzun zaman birlikte olacağım" dedi.

Hürriyet’ten Tolga Yenigün’ün haberine göre, Obradovic, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve erkek basketbol takımının sponsoruyla olumlu bir görüşme yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Yıl boyunca onların verdiği desteğe tüm yüreğimle teşekkür etmek istiyorum. Onların çok net düşünceleri var. Madrid'de, Türkiye'den gelen çok sayıda taraftarımızla yaşadığımız tecrübe, Fenerbahçe'nin daha uzun yıllar bu düzeyde olmasını sağlamalı. Çünkü herkes bunu istiyor. Henüz resmi olarak söyleyemem ama başkan ve sponsorla konuştuklarımızdan sonra sanırım Fenerbahçe ile çok daha uzun zaman birlikte olacağım."

‘CSKA Moskova maçı

psikolojik olarak zor değil’

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de Real Madrid'e kaybettikten sonra yarın 3.'lük için karşılaşacakları CSKA Moskova maçının psikolojik olarak zor olmadığını dile getirdi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off'ta oynayacakları Galatasaray Liv Hospital maçının daha zor olacağını vurgulayan Obradovic, "CSKA Moskova maçı psikolojik olarak zor değil. Çünkü herkes bu maçın önemli olmadığını biliyor. Oynamak zorunda olduğun bir maç o kadar. Bizim için önemli olan gelecek hafta ligde başlayacak play-off maçları. Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı oynayacağız ve iyi hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Obradovic, Real Madrid'e karşı alınan yenilginin analizini yaparken "Hücumda çok sert oynadılar ve buna cevap veremedik. Üstelik onların farkı açmak istedikleri anda 1 dakikada neredeyse iki mola aldık. Oyuncu değişikliği yaptık ama bu da cevap olmadı. Tüm dış şutlarını attılar. Üç çeyreği kazansak da bu maçı kazanmak için yetmedi. Büyük mücadele verdik ama çok geç kaldık" şeklinde konuştu.

Oğuz Savaş: 3.'lüğü

taraftarımız için kazanmalıyız

Fenerbahçe Ülker'in tecrübeli oyuncusu Oğuz Savaş, Real Madrid maçından sonra yarın oynacakları CSKA Moskova karşılaşmasına hazırlanmanın kolay olmadığını belirtti.

Oğuz, CSKA Moskova'yı yenerek 3. olmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Real Madrid maçında sonra kolay değil ama yarın CSKA Moskova maçına çıkıp oynayacağız. Buraya herkes ilk maça konsantre olarak geliyor ama mental olarak ayakta durmaya çalışacağız. 3.'lüğü taraftarımız için kazanmalıyız. Burada dün gerçekten inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Sahaya çıktığımızda hepimizin tüyleri diken diken oldu. Madrid'in ev sahibi avantajı olduğunu düşünüyorduk ama ev sahibi avantajı neredeyse bizdeydi. Gerçekten çok gururlandık."

Oğuz Savaş, bundan sonra önlerindeki tek hedefin Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Buradaki moralsizliğin Galatasaray maçını etkileyeceğini sanmıyorum. 3-4 gün ara var ve herkes tamamen lige konsantre olacak. Play-off'lara evimizde başlayacağımızdan seyircimizin de desteğiyle bu moral bozukluğunu üzerimizden atıp, konsantre oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.