Fenerbahçe Ülker kupaya veda etti: Real Madrid 96 - 87 Fenerbahçe Ülker

İlk kez Euroleague dörtlü finalinde kalan Fenerbahçe Ülker, Real Madrid' karşısında 96-87 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip Pazar günü TSİ 18:00'de CSKA Moskova ile 3.'lük maçına çıkacak.

İlk periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, rakibinin ataklarına hızlı karşılıklar vererek skoru dengede tutmayı başardı. İlk periyot,i 20-21 sona erdi.

Final Four yarı final maçında ikinci periyoda hızlı başlayan taraf Real Madrid oldu. Fenerbahçe ülker top kayıplarıyla geride kalırken Real Madrid oyuncusu Rivers'ın 4 kez üst üste attığı 3'lükler, skorun açılmasında büyük pay sahibi oldu. Maçın ilk devresi, 55-35 sona erdi.

Fenerbahçe, üçüncü periyotta Real Madrid karşısındaki farkı 14'e kadar indirdi ancak İspanyol takımı periyot sonunda farkı 17 sayıya kadar açtı. Üçüncü periyot skoru 76-59.

MVP'ler karşı karşıya

Sarı lacivertliler, ilk Final Four’undan zaferle ayrılmak isterken en büyük kozu Euroleague’in MVP'si (en değerli oyuncusu) seçilen Nemenja Bjelica... Sırp oyuncunun karşısında ise geçen sezonun en değerli oyuncusu Real Madrid guardı Sergio Rodriguez var.

Kupayı en çok kazanan takım

8 defayla bu kupayı en çok müzesine götüren takım olan Real de 19 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek arzusunda. Ev sahibinde sakatlıktan çıkan Fernandez’in bugün forma giymesi beklenirken Rodriguez, Llull ve Reyes gibi yıldızlar, seyircisi önünde oynamanın rahatlığını da yaşamaya çalışacak. Fenerbahçe ise Bjelica, Goudelock, Vesely ve Bogdanovic ile final arayacak.