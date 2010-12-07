- FENERBAHÇE ÜLKER ARENA 2011 SONUNA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü, yapımı süren Fenerbahçe Ülker Arena'nın, 2011 yılı sonuna doğru bitmesinin planlandığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Ataşehir'deki tesisin yapımının tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, ''12 bin 500 kişilik kapasiteli Fenerbahçe Ülker Arena'nın 2011 yılı sonuna doğru bitmesi planlanıyor. Tesisin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise ilk kez kapalı bir spor salonunda loca hizmeti verilecek olması'' denildi.