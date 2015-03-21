Fenerbahçe Ülker 98 - 77 Emporio Armani

Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi Top 16 Turu F Grubu'ndaki 11. maçında Ülker Arena'da konuk ettiği İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımını 98-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Ülker'in Euroleague'deki üst düzey formu Armani Milano karşısında da sürdü.. İtalyan ekibini de deviren Obradovic'in öğrencileri TOP 16'daki üst üste kazanma serisini de 8 maça çıkardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milano karşısında hızlı giriş yapan F.Bahçe, iyi savunmasının yanına Bogdanovic ve Bjelica'nın skorer oyunu eklenince ilk çeyreği 22-14 galip tamamladı. 2. periyotTA Brooks ve Gentile ile etkili olan Milano odaya 45-42 galip gitti. Üçüncü 10 sona erdiğinde ise Emir'in smacıyla 65-61 galipti sarı lacivertliler.. Farkın adım adım açıldğı kader periyodunda taraftarları F.Bahçe'yi ayakta alkışladı: 98-77.