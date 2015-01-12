Fenerbahçe Ülker: 97 Beşiktaş Integral Forex: 59

Fenerbahçe Ülker, Basketbol Ligi'nin 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş Integral Forex'i 38 sayı farkla, 97-59 mağlup etti. Hürriyet’te yer alan haber egöre, sarı lacivertliler sadece ilk çeyreğinde zorlandıkları maçın diğer 3 çeyreğinde çok rahat oynadılar ve derbinin 2. yarısında rakip potaya 54 sayı bıraktılar.

FENERBAHÇE ÜLKER: Bogdanovic, Oğuz, Vesely, Kenan, Preldzic

BEŞİKTAŞ IF: Holland, Engin, Johnson, Broekhoff, Doğan

MAÇ SONUCU: 97-59

-Fenerbahçe Ülker derbiden büyük bir farkla 97-59 galip ayrılıyor.

-Karşılaşmanın bitimine 3 dakikala kala skor: 91-57

-Fenerbahçe Ülker son periyotta Beşiktaş karşısında çok rahat: 86-55

3.PERİYOT: 70-48

-3. periyot sona eriyor: 70-48

-Fenerbahçe Ülker farkı açmaya devam ediyor: 70-46

-Sarı lacivertliler yüksek isabet oranıyla oynuyor ve farkı açıyor: 55-37

-2. yarı karşılıklı basketlerle başladı: 48-32

İLK YARI: 43-24

-Karşılaşmada ilk yarı sona eriyor: 43-24

-Sarı lacivertliler farkı 16 sayıya çıkardı: 40-24

-Fenerbahçe farkı açıyor: 33-24

-2. çeyrek de karşılıklı basketler var: 23-19

-Fenerbahçe 2. çeyreğe çok hızlı başladı: 18-17

1.PERİYOT: 13-17

-İlk çeyrek sona eriyor: 13-17

-Beşiktaş farkı kapattığı gibi öne geçmeyi de başardı: 11-15

-Engin'in üst üste basketleriyle Beşiktaş farkı indiriyor: 11-9

-İki takımda hücumda sayı üretmeye başladı. Sarı lacivertlilerin 4 sayılık üstünlüğü var: 9-5

-Karşılaşmada 2 dakika geride kaldı sadece sarı lacivertliler hücumda bir kez isabet buldu: 2-0

Maç öncesi

24 puanla ve maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Fenerbahçe Ülker, ezeli rakibini yenerek zirve mücadelesinden kopmak istemiyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz hafta Darüşşafaka Doğuş'u, Ülker Sports Arena'da ağırlamış ve beklemediği bir mağlubiyet alarak parkeden 95-91 yenik ayrılmıştı.

Beşiktaş İntegral Forex ise 24 puanla ve maç eksiğiyle 5. sırada bulunuyor. Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta seyircisi önünde Anadolu Efes'e 78-77 mağlup olmuştu.