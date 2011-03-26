-FENERBAHÇE ÜLKER: 97 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 83 İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 97-83 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5. dakikada 11-4 öne geçti. Preldzic'in sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe Ülker, 9. dakikada 18-17'lik üstünlük kurdu. Muratcan'ın turnike basketiyle yeniden öne geçen konuk ekip, periyodu 21-18 önde kapadı. İkinci periyoda Henderson'un üç sayılık atışıyla başlayan konuk ekip, 14. dakikayı 28-23 önde geçti. Daha iyi hücumlar yapıp farkı azaltan Fenerbahçe Ülker, 17. dakikada öne geçmeyi başardı: 34-31. Periyodun son bölümünde Jasikevicius ve Ömer Onan'ın 3 sayılık atışlarıyla farkı bir anda artıran Fenerbahçe Ülker devreyi 45-35 önde kapadı. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Ülker, Preldzic'in skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler 24. dakikayı 56-41 önde geçerken, konuk ekip farkın daha fazla açılmasını önledi ve üçüncü periyot, Fenerbahçe Ülker'in 72-63 üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte iki takım da dış şutlardan sayılar aradı. Buckman ve Henderson'un sayılarına Preldzic ve Tomas ile karşılık verip son dakikaya 91-83 önde giren sarı-lacivertliler, Ukic ve Preldzic'in son dakikada kaydettiği üçlüklerle karşılaşmayı 97-83 kazanmayı başardı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Serkan Emlek x, Sami Özel x, Tekin Özübir x Fenerbahçe Ülker: Ömer xxx 14, Ukic xxx 9, Tomas xxx 20, Oğuz Savaş xx 11, Preldzic xxxx 28, May xx, Jasikevicius xx 6, Kaya xx 9, Erbil x Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muratcan xx 9, Christopher xx 14, Henderson xxx 28, Polat xx 10, Buckman xxx 22, Gökper x, Hadi x 1. Periyot: 18-21 Devre: 45-35 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. Periyot: 72-63