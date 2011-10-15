-Fenerbahçe Ülker: 88 - Trabzonspor: 63 İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Trabzonspor'u 88-63 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 5. dakikaya 12-12 berabere girilirken, Fenerbahçe Ülker Ömer ve Preldzic, Trabzonspor ise Kaan ve Milosevic ile skor üretti. Çekişmeli geçen ilk periyotta konuk ekipte Levent pota altından sayılar üretirken, sarı-lacivertli takım Ukic ile etkili olarak ilk periyodu 23-20 üstün geçti. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 13. dakikada skoru 29-20 yaptı. Trabzonspor Kaan ve Randle'nin basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, yaptığı hücumları iyi değerlendiren sarı-lacivertli takım, son saniyede Ukic'in kaydettiği 3 sayılık basketle ilk yarıyı 44-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına iki takım da tutuk başlarken, daha sonra Gist, Ömer ve Perildzic'in basketleriyle mücadeleye ağırlığını koyan Fenerbahçe Ülker, skor bulmakta zorlanan rakibi karısında 28. dakikada Jerrells'in basketiyle farkı 20 sayıya (59-39) çıkardı. Bu periyotta sadece 5 sayı bulan ve savunmada adeta çöken Trabzonspor karşısında etkili mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe 29 sayı farkla (68-39) önde girdi. Son periyotta da üstün mücadelesine devam ettiren Fenerbahçe Ülker, bir ara farkı 37 sayıya (79-42) çıkardığı karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 20 sayı ile Trabzonspor'dan Kaan Üner olurken, Fenerbahçe Ülker'de 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı-lacivertli takım toplam 37 ribaunt alırken, konuk takım 28 ribaundda kaldı. Fenerbahçe Ülker'de Gist 11 sayı 8 ribaunt ve 3 asist ile takımına önemli bir katkı sağladı. -Maçtan notlar- İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Trabzonsporlu taraftarların alınmadığı karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar da fazla ilgi göstermedi. Karşılaşmayı izlemeye gelen yaklaşık 3 bin kadar sarı-lacivertli taraftar, futbolda yürütülen şike soruşturması sonrasında ilişkilerinin gerildiği Trabzonspor ve kulüp başkanı Sadri Şener aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar da yapan taraftarlar, ''Bu maçta şike var soruşturma başlasın'', ''Platini gelsin sizi kurtarsın'' şeklinde tempo tuttu. -İki kez anons yapıldı- Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle karşılaşmada iki kez anons yapıldı. Maçta birinci periyodun bitmesiyle ilk uyarı anonsu yapılırken, taraftarların küfürlü tezahüratlarını devam ettirmesi üzerine üçüncü periyotta ikinci kez uyarı anonsu tekrarlandı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Özlem Yalman xxx, Alper Özgök xxx, Yücel Çilingir xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 12, Ömer xx 12, Preldzic xxx 12, Gist xxx 11, Vidmar xx 8, Oğuz x, Bogdanovic xx 13, Jerrells xx 9, Kaya xx 6, Hakan xx 5, Erbi x, Berkay x Trabzonspor: Gibson xx 12, Kaan xxx 20, Kerem xx 5, Levent xx 6, Milosevic x 5, Polat x 4, Randle xx 7, Erkan x, Can x, Oktay x, Serhat x 4, Oğuzhan x 1. Periyot: 23-20 Devre: 44-34 3. Devre: 68-39 5 faul alan: 36.26 Kerem (Trabzonspor)